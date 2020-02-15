ITM國際信任機器日前宣布獲得聯發科(2454)Pre-A輪融資，獲得資金將用於開發新一代單晶片區塊鏈擴容技術，並進行相關技術落地應用及國際佈局。

ITM國際信任機器成立於2019年，成立以來獲得Meet Taipei 2019和QITC2019等新創大獎肯定，近日與合作夥伴共同提案更入圍2020年全球最大無線通訊展MWC的Global Mobile Awards。現階段ITM國際信任機器與國內外大型企業，如微軟、高通、台灣大(3045)等都有專案進行中。

ITM CEO暨共同創辦人陳洲任表示，ITM專注區塊鏈與物聯網的整合，專利的區塊鏈存證SDK僅100KB，可以輕易地放到低階的物聯網晶片，加上獨特的演算法僅一個32Bytes帳本指紋可以標記一百萬筆交易資料，並可針對選定的資料進行快速稽核，是領先全球兼具效率與成本的物聯網區塊鏈解決方案。

ITM從晶片層次出發的區塊鏈解決方案，創造軟硬整合之綜效，為物聯網資料安全防護開創了新契機，聯發科長期響應政府投資培植新創產業，挹注資金活水協助有國際競爭力的台灣新創團隊發展，不僅帶動台灣經濟成長，也期待造就更多站穩國際市場的台灣新創明日之星。

(時報資訊)