連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)受人民幣貶值、春節及新冠肺炎疫情影響門市營運，2020年1月合併營收出現「雙降」。不過，集團預期疫情影響是「短空長多」，並在美國成立合資公司，衝刺美國市場布局，看好未來美國市場貢獻提升、挹注營運成長動能。

雅茗2020年1月自結合併營收1.75億元，較去年12月1.9億元減少7.88％、較去年同期2.51億元減少30.17％。公司表示，主因1月人民幣貶值逾4％，以及春節連假落於1月，加上中國大陸爆發新冠肺炎疫情，許多商場停止營業，門市營業天數減少影響。

針對新冠肺炎疫情影響，雅茗表示，目前中國大陸多數企業已陸續復工，「快樂檸檬」直營店及加盟店也逐步復工營業。由於早已布局外送市場，並強調零接觸、加強自我管理的配送模式，目前營運仍能維持一定動能，外送營收占比在疫情期間自20％提升至近50％。

雅茗指出，疫情對中國大陸餐飲、零售業已造成衝擊，由於手搖飲產業進入門檻低、品牌眾多，疫情將使市場格局重新洗牌。「快樂檸檬」首季營運雖難逃影響，但在中國大陸基礎深厚、資金充足，預期在疫情平息後能進一步搶占市場，疫情影響將是「短空長多」。

雅茗指出，「快樂檸檬」目前直營店比例為10％，在疫情尚未完全平息前，會給予加盟商更多優惠與資源，包括2個月免收權利金，原物料供應由原先的「先付款後拿貨」改為「先拿貨後付款」，以及共同聯合促銷，希望協助加盟商共同度過疫情衝擊。

雅茗今年營運訂定擴大展店、國際合盟、投資併購3策略。其中，2月與美國北加州營運商成立合資公司「HAPPY LEMON WEST」，由美國總部扶持合資公司，除了持續壯大加州系統及美西市場外，並進一步拓展美國東北、東南、中西、西南等區域。

雅茗表示，「快樂檸檬」目前在美國已超過50店，平均單店日銷售達500杯，最高更可達800～1000杯。據美國加州市調機構調查，「快樂檸檬」已是全美手搖茶飲知名品牌，在北加州已有35家店，品牌及店數在北加州均為市場龍頭。

雅茗預期，HAPPY LEMON WEST將持續在各區域尋找營運夥伴，複製相同模式擴展。目前正與美國重量級餐飲集團洽談合作，看好未來有望成為加盟商，增添展店動力。集團看好未來美國成長動能增溫，目標2022年全美展店達200家、對集團營收貢獻逾2成。

(時報資訊)