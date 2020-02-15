中鋼(2002)公布自結營運結果，1月為連續第三個月虧損，自結單月合併稅前淨損12.62億元，比去年12月之合併稅前虧損10.22億元增加24%，比去年同期則轉虧。

中鋼1月營收下滑，營收241.03億元，月減17%，年減33%，主要受到鋼價下滑及出貨減少；因春節工作天數減少，1月自家碳鋼銷售量為81.19萬公噸，比去年12月銷售量88.28萬噸下降；因鋼價下跌，自結單月合併稅前淨損12.62億元，比去年12月之合併稅前虧損10.22億元增加24%，相比去年1月的合併自結稅前淨利21.62億元，今年首月轉虧。

回顧去年，下半年鋼市疲弱，鋼價趨跌，中鋼去年11月轉虧，單月自結合併稅前淨損2.93億元，去年12月合併稅前淨損10.22億元，今年1月因營收規模下降，單月虧損擴大至12.62億元，單月每股合併稅前淨損約為0.08元。

中鋼去年第四季鋼價力撐平盤，但為刺激下游提貨有推出專案，也導致去年第四季轉虧；今年1月受到第一季鋼價跌約3%，且營收下滑，單月續虧，加上先前原料價格尚未明顯跌價，使得今年首季營運獲利空間仍受限；但隨著國際鋼價近期走漲，中鋼期望今年鋼價先蹲後跳，第二季鋼價看漲，預期中鋼第二季營運可望加溫。

(時報資訊)