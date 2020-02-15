雲林朝天宮上元祈福法會規模為新冠疫情擴大並延長，創歷年之最，周遭道路都是供品。（許素惠攝）

雲林朝天宮上元祈福法會規模為新冠疫情擴大並延長，創歷年之最，共有4000桌供品。（許素惠攝）

雲林朝天宮上元祈福法會規模為新冠疫情擴大並延長，創歷年之最，共有4000桌供品，廟前大街幾乎看不到盡頭。（許素惠攝）

雲林朝天宮上元祈福法會規模為新冠疫情擴大並延長，創歷年之最，供品豐富。（許素惠攝）

新冠肺炎疫情嚴竣，雲林縣北港朝天宮擴大上元祈福法會規模，創歷年之最擺出4000桌供品普度，為期10天的除疫息災梁皇大法會今日進入最後一天，內政部長徐國勇下午專程南下開香，與數十位法師、朝天宮董事長蔡咏鍀及信眾等一起祈求疫情快平息，大家都健康平安。

北港朝天宮一年一度的上元祈安法會慣例舉辦3天，今年因為新冠肺炎疫情蔓延全球，經媽祖指示，擴大舉辦為期10天的肺炎除疫息災梁皇大法會。

朝天宮祀祠組長紀仁智表示，此次法會不但延長時間，規模也是歷來之最，往年祈安法會只有8位法師誦經懺，今年由會常法師邀集全國各地寺廟數十位高僧，共同為眾生誦念祈福，除了依例誦念天上聖母經與金剛經外，也針對肺炎疫情，增加藥師懺、梁皇寶懺等經文，除了媽祖外，還恭情三官大帝、觀音菩薩等神保佑。

最後一天壓軸場面壯觀，由各友廟、企業商舖及個人等贊助的普度品多達4000桌，將朝天宮周遭道路擺得滿滿，廟前中山路大街更是逶迆到幾乎看不到盡頭。

徐國勇由立委蘇治芬、雲林縣議員蔡岳儒、黃美蘭等陪同，蔡咏鍀率全體董監事一起隨著誦經、跪拜，並跟著法師沿著中山路供桌繞行一圈，共同祈禱眾神明保佑疫情快落幕，眾生安康。

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(中時 )