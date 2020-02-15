白安日前趁著年節休息時間，到南美洲參加朋友婚禮，並展開為期14天的旅程，這也是她人生跑最遠、飛行超過30小時，飛最久的一趟旅行。首次來到智利，除了待在首都聖地牙哥外，更和朋友北到南玩透透，包括阿塔卡馬沙漠、百內國家公園的壯麗山景、Laguna Cejar沙漠死海、Lago Grey冰川震撼，從沙漠到雪山冰川的自然美景，令她永生難忘。

白安日前到智利參加朋友婚禮。（相信音樂提供）

白安到南美洲參加朋友婚禮，並展開為期14天的旅程。（相信音樂提供）

來到Lago Grey前，行程相當艱辛，凌晨四點到報到點報到後，並不是有車接送坐上船，而是得走過一段顛簸的漫漫長路，先走過蜿蜒森林，和一次只能承載六人的吊橋，接著是還得走過一段風很大又充滿小碎石的海岸，才能搭上船，當天天氣很冷，風也很大，因此白安有些暈船，但眼前冰山冰川的震撼，所有不適都通通消失，「冰山冰河太壯觀，所有美景都要經歷這些冒險，一切都很值得！」

喜歡大自然的白安，走的是「冰火五重天」行程，除了觀看冰山外，還來到有沙漠景色的卡拉馬，不過因為海拔很高，出現輕微高山症狀，氣壓讓她感到想睡和有點喘，熱心的當地人也提供舒緩高山症祕方。漂浮在阿塔卡馬的鹽湖裡享受無重力的自由，也是令她印象深刻的行程之一。雖然看似玩透透，但她飽受時差所苦，導致食欲不振，下午4、5點就想睡，睡很久卻也醒很早，「無福消受」當地美食。

草泥馬與白安開心互動。（相信音樂提供）

白安喜歡自然景觀。（相信音樂提供）

白安被冰川美景所震撼。（相信音樂提供）

為了行動方便，白安這次攜帶輕便行李，沒有太多空間裝紀念品，除了買幾個用色大膽的圖騰圍巾和包包外，還撿了幾顆小石頭帶回來紀念。赴國外14天旅程，令人好奇白安是否有豔遇？她直笑說「沒有」。結束智利之行後白安全心投入「當我們還年輕」Special Live，希望2月29日這個特別的日子裡，帶來特別的演出給樂迷。更多白安的相關信息，請關注白安官方臉書、微博及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )