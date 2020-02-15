新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，原15日下午召開公聽會，因蓮花寺臨時不租借場地而喊卡。（莊旻靜攝）

新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定地與2003年焚化爐興建案同址。（莊旻靜攝）

新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定地與2003年焚化爐興建案同址。（莊旻靜攝）

新竹縣沒有焚化爐，近年受垃圾堆置所苦，新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案公聽會，原訂15日下午2點在蓮花寺召開，未料廟方臨時以不知辦「有爭議性公聽會」、未行文為由，臨時取消場地租借，新竹縣環保代理局長羅仕臣表示，將擇地、擇期再辦，現場200餘名參與者則無奈離去。

蓮花寺總幹事童哲燦表示，環保局在租借場地時僅說是辦活動、未行公文告知，由於是如此具有爭議性的公聽會，廟方擔心被掛上背書標籤，因此不予以借用。羅仕臣則表示，由於雙方對於場地溝通上有所誤解，公聽會將擇期、擇地再辦。

新竹縣新建焚化爐以BOO（興建、擁有、營運）方式自建，原訂15日下午預定地附近的蓮花寺召開公聽會，並邀集投資廠商、環保局、在地居民、民意代表等共同參與，副議長王炳漢無奈說「不來也不行、來了也不行」，他知道民眾有人支持、也有人反對，且公聽會通知時間太急促，他會尊重民意代為發聲，也建議環保局借用公家機關場地舉辦公聽會。

新竹縣在2003年即有計畫興建焚化爐，當年因民眾激烈抗議而作罷，但由於新竹縣有自主處理垃圾的迫切需求，因此縣府再提新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定地與2003年焚化爐案同址，15日現場即有民眾說，「2003年SARS時提一次、新冠肺炎又一次」，現場也有民眾表示，「將抗議到底」。

不過由於場地為蓮花寺所有，廟方臨時不租借場地，民眾也只能各自離去，將擇期再報。此案引發不少人關注，縣議員張珈源、連郁婷、蔡志環、鄭美琴、杜文中、立委邱泰源新竹辦公室主任王誠緯，竹北市民代表林宇洋、朱健銘及在地里長曾福、林秋榮、曾台安等人均到場。

(中時 )