國聚建設鼓勵住戶從心閱讀，邀請益品書屋董事長戴勝益為好事發聲。（盧金足攝）

益品書屋董事長戴勝益在國聚建設與益品書屋合辦的公益講座，演講幽默又有智慧，全場座無虛席，互動熱絡。（盧金足攝）

國聚建設鼓勵住戶從心閱讀，藉由與益品書屋合辦公益講座，邀請益品書屋董事長戴勝益為好事發聲，戴勝益暢談從無到有創造出餐飲帝國的過程，靠的就是一股敢拚的勇氣、堅持不滅的熱情，讓夢想發光發熱，鼓勵大家「敢拚！能賺！愛玩！」人生更加豐富精彩。

國聚建設邀請益品書屋董事長戴勝益「為愛發聲」，與上百名住戶及張秀菊基金會近40名青少年們一起分享「敢拚！能賺！愛玩！」心法，全場座無虛席，互動熱絡。

戴勝益成功創業，在餐飲業打下一片天空，但事業版圖完成目標後，轉換跑道投身公益志業，退休後沒有閒著，在助人與公益，繼續發揮個人的拚勁。

他進一步開設益品書屋持續推動公益閱讀，讓希望的種子在全台偏鄉地區扎根，幫助更多資源匱乏的孩子開啟人生夢想的視野。

出席講座的住戶陳小姐說，首度參與社區活動，近日原本較少進出公共場所，但獲悉是戴勝益分享心得的講座，還邀請社福單位的孩子們一起參加，好事需要更多人參與立即報名，除了做好自身防疫，國聚建設貼心提供防護措施，參與人員深受感動，傳達國聚的愛心。

國聚建設每年為社區住戶舉辦多元化家庭日活動，秉持「友善初心」，凝聚每一位國聚家人，攜手參與活動與公益接軌，每月持續的愛心物資募集、號召包裝食物箱志工。

此外，並與台中國家歌劇院攜手「聚夢計畫」，贊助安得烈慈善協會的弱勢孩童拓展藝文視野；及去年底盛大邀住戶們到社福單位-張秀菊基金會創立的沙連墩戶外學校，共同參與冒險體驗營，寓教於樂外，為公益單位盡心力。

台中市品牌建商國聚建設，推案獲好口碑，延續去年推案熱度，備受矚目的豐原區新萬仁舊廠址推出的新建案，一期「國聚之境」已近完銷，二期將在329檔期開始潛銷預約。

另在台中市東區台糖湖濱生態公園旁、樂業路和育英路口的「國聚之禮」，全案熱銷大受好評；單元二龍富路新案也即將上市，詢問度高。

(中時 )