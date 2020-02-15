虹揚發展科技(虹揚-KY)(6573)1月合併營收1.14億元，與去年同月年減27.63%，虹揚-KY董事長方丁玉表示，雖然外在變數很多，但今年業績會比去年好。

今年1月適逢過年春節假期，出貨天數減少，連帶影響1月營收。

虹揚-KY過去兩年受到太陽能市況不佳、新廠搬遷及中美貿易戰等多項利空影響，營運陷入谷底，不過隨著太陽能需求回溫，且自2019年第4季開始，虹揚-KY在新產品的研發與推動上已經有初步成效，包括推出自主研發的太陽能旁路模組、超微型DFN0603(0201)封裝的新型ESD二極體系列、TO-251封裝的金氧半場效電晶體(MOSFET)與業界獨特少有的快速恢復橋式整流器系列產品等，並取得兩岸二極體封裝結構新型專利，此將有益於產品製程與庫存產品彈性調配，可更有效降低成本。

方丁玉表示，太陽能二極體向來為虹揚-KY的產品強項之一，去年第4季營收逐漸回穩，2020年我們也將持續維持穩定供貨；另外則是積極佈局新產品領域，包括推出TVS保護元件、節能元件及車用整流元件、金氧半場效電晶體(MOSFET)整流產品等，希望更擴大產品供應面，公司可望持續推出新整流元件產品，讓產業佈局更趨完整。

在車用方面，目前虹揚-KY車用二極體包括：車燈、雨刷控制器、GPS、車用影音系統及車用發電機二極體等產品，隨著歐美車廠訂單回流，今年車用二極體產品可望較去年明顯成長，期待今年車用產品佔比可望從去年的2%拉升到10%。

(時報資訊)