無法返中港澳就學台生 新北高中職設專區就近分發 16:012020/02/15 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市今邀集勞工局、經發局、社會局、教育局等各局處提出6大紓困方案。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情造成全台延後開學，新北市教育局今宣布，若因疫情無法返回中港澳就讀的學生，國中小學生部分，可依戶籍向對應學區隨班就讀，另高中職因無會考成績，教育局成立單一受理窗口，協助學生依照志願、成績，分發至就近的類科就讀。 此外新北市教育局表示，因應開學延後，新北市代理教師聘約迄日，統一調整7月15日止，維護代理教師工作權益和應得薪資。 此外，開學延後導致營養午餐農產品滯銷，新北市農業局、教育局共同規畫冷藏冰庫，採優先拍賣制及保價補貼。 (中時 ) #教育局 #新北市 #延後 #開學 #北市教育局 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊觀光下滑4成 侯友宜：將提出因應方案 10:322020/02/11 社會 台灣夏普響應防疫戰 捐贈新北市空氣清淨機 04:102020/02/12 產業．科技 學校防疫 雲縣3班配1支耳溫槍 04:102020/02/12 地方新聞 疫情讓菜銷不出去 新北推保證銷售、價格助農友 15:202020/02/12 政治 首案》新北都更第2箭主幹道容積加給 僑蓮建設申請核准 15:392020/02/12 風格 新北都更第2箭主幹道容積加給 首案僑蓮建設申請核准 15:412020/02/12 財經 口罩防疫 新北個人計程車司機14日起1次可買20片 12:062020/02/13 生活 開學免驚 台南市教育局校園防疫物資整備好了 12:352020/02/13 生活 新北三民高中巧固球隊獲佳績 瑞士日內瓦杯國際邀請賽奪冠 18:172020/02/13 生活 新北市38處公有攤商 2月起租金打8折 15:422020/02/15 社會 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 軍人情人節夜唱被砍翻 3煞落網 - 社會 上海返台搭高鐵恐罰15萬 她 「一通電話」露餡 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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