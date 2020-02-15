新冠肺炎疫情造成全台延後開學，新北市教育局今宣布，若因疫情無法返回中港澳就讀的學生，國中小學生部分，可依戶籍向對應學區隨班就讀，另高中職因無會考成績，教育局成立單一受理窗口，協助學生依照志願、成績，分發至就近的類科就讀。

此外新北市教育局表示，因應開學延後，新北市代理教師聘約迄日，統一調整7月15日止，維護代理教師工作權益和應得薪資。

此外，開學延後導致營養午餐農產品滯銷，新北市農業局、教育局共同規畫冷藏冰庫，採優先拍賣制及保價補貼。

(中時 )