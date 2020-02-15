電動車大廠特斯拉上海超級工廠於10日復工，陸製Model 3電池供應商LG Chem也恢復營運，15日市場傳出，特斯拉陸製Model 3已經恢復交付。

陸媒中關村在線援引外電消息，先前受到新冠肺炎疫情影響，特斯拉上海廠也延期復工，特斯拉當時宣布將暫停生產與交付，目前既然已經恢復生產，自然也展開交付。特斯拉美股14日收報800.03美元，下跌0.49％。

(工商 )