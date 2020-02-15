特斯拉上海廠復工後 陸製Model 3傳恢復交付 16:002020/02/15 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 電動車大廠特斯拉上海超級工廠於10日復工，陸製Model 3電池供應商LG Chem也恢復營運，15日市場傳出，特斯拉陸製Model 3已經恢復交付。 陸媒中關村在線援引外電消息，先前受到新冠肺炎疫情影響，特斯拉上海廠也延期復工，特斯拉當時宣布將暫停生產與交付，目前既然已經恢復生產，自然也展開交付。特斯拉美股14日收報800.03美元，下跌0.49％。 (工商 ) #特斯拉 #陸製 #Model #交付 #上海廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉上海廠復工 概念股大漲 04:102020/02/11 全球財經 《美股》上海廠復工，特斯拉勁揚3.1％ 09:262020/02/11 財經 特斯拉大陸門市傳17日起陸續復工營業 17:572020/02/11 財經 特斯拉釋利多 陸概念股笑開懷 04:092020/02/13 焦點新聞 特斯拉太陽能上陸 類股熱爆 04:102020/02/13 全球財經 《國際產業》動力轉向有瑕疵，特斯拉在北美召回1.5萬輛Model X 10:002020/02/13 財經 特斯拉成下個比特幣？股神老戰友自曝絕不碰它 13:122020/02/13 財經 特斯拉北美召回1.5萬輛車 13:232020/02/13 財經 《國際產業》特斯拉坦承：新冠肺炎恐衝擊業務 11:592020/02/14 財經 特斯拉在陸營收爆發 A股概念股喜來電 04:092020/02/15 全球財經 財經熱門新聞 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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