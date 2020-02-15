受到新冠肺炎（COVID-19）影響國內的觀光業受到重創，位在新北市的野柳女王頭從以前每天有近8000名遊客到現在每天只有不到千名遊客，業者指出，目前每天的門票所得都不足以支付權利金，從2月起主管都將減薪兩成，基層員工甚至從3月起都將開始輪流放無薪假。

新北市的野柳地質公園從以前開始每到中午就有大批遊客、旅行團停泊，甚至每次要跟女王頭拍照時都必須排上將近半小時，不過從新冠肺炎疫情開始，附近的餐旅業者紛紛叫苦連天，甚至連地質公園的經營團隊也撐不下去。

業者指出，每年支付給政府的權利金、租金都是以遊客300萬名的基準去計算，不過現在遊客數每天都不到1000人，連支付權利金都不夠，更不用談租金以及員工的薪水，希望有關單位能夠協助度過難關。

因此業者自2月起，主管職都降薪兩成，從3月起員工也將開始輪流放無薪假，但員工們更希望的疫情能夠趕快過去，希望狀況不要差到被資遣。

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(中時電子報)