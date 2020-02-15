由合庫金(5880)旗下合庫商業銀行統籌主辦之新潤興業暨新苑興業18億4500萬元聯貸案，最終以1.75倍超額認購完成募集，本次聯貸案授信用途主要為支應「新北市泰山區新泰段」營建工案所需資金，參與融資的銀行計有七家。

新潤興業自100年轉型後專注於建築本業，主要業務為不動產開發及買賣，營建實績包含新潤城峰、國庭苑、翠峰、新潤A18、鶯歌幸福莊園2、桃園鉑麗等知名建案，完工實績豐富，具有良好口碑。

此次攜手新苑興業股份有限公司共同開發位於新北市泰山區(塭仔圳地區)新泰自辦市地重劃區的新工案，基地面積約1338.01坪，興建RC造商業住宅綜合體，規劃有商店街、旅館以及辦公大樓，食衣住行育樂和就業一次滿足，該基地位於泰林路一段與文程路交叉處，緊鄰3949坪捷運公園，距機場捷運線A5泰山站約250公尺，周邊尚有台一線一橋進北市及65號快速道路串聯國道一、國道二，並鄰近新莊幸福路商圈、泰山18甲商圈，地理位置優越，為進入塭仔圳重劃的門戶地帶。

今日簽約由合庫銀董事長雷仲達代表授信銀行團與新潤興業股份有限公司郭長庚董事長及新苑興業股份有限公司黃文辰董事長共同完成聯貸合約簽署。

(時報資訊)