台灣電商業龍頭廠—富邦媒(8454)108年度合併營收突破新台幣518.3億元，改寫開站以來最佳紀錄，momo2020年度人才招募計畫開跑，其一鎖定「菁英人才」釋出電子商務、電視購物商品開發、大數據研發、倉儲物流及財務營運分析5大類職缺。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，108年度合併營收突破518.3億元，年增23.4%，為因應快速變遷的零售環境，電商業人才需求逐年增加，momo即日起啟動菁英人才招募計畫，並著手規劃為期18個月兼具廣度及深度的精實培訓，安排內外部講師指導，課程涵蓋思考力、專案力、簡報力、溝通力等四大面向；同時配有企業教練及輔導師適時提供諮詢及關懷，啟發人才專業才能，並引領實現自我成就，期盼未來成為發揮綜效之優秀專才。

富邦媒表示，為持續壯大於零售市場之版圖，富邦媒積極延攬優秀生力軍，momo2020年度人才招募計畫開跑，其一鎖定「菁英人才」釋出電子商務、電視購物商品開發、大數據研發、倉儲物流及財務營運分析5大類職缺，並規劃18個月精實培訓，帶領菁英求職者快速掌握公司業務；momo亦瞄準一般優秀人才開放逾百名職缺，包含網路購物商品開發專員、資訊系統工程師、配送物流士等。momo提供領先業界水準的薪資待遇，期待各方人才加入團隊，與momo共拓電商事業宏圖。

今年亦針對一般優秀人才開放逾百名職缺，包含網路購物商品開發/經營專員、網路購物行銷專員、網站開發工程師、資訊系統工程師、倉儲物流管理專員、貨車/機車配送物流士及電話客服/行銷專員等，誠摯延攬各界優秀人才，與momo共同朝成為消費者及供應商首選的虛擬購物平台願景邁進。

(時報資訊)