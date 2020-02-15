宏遠證(6015)繼去年10月首場淨山健行公益活動後，今（15）日再度於虎山舉辦第2場淨山健行公益活動。此次活動開放同仁自由報名參加，仍有約230位桃園以北的總、分公司同仁和家屬參加，歷時約1個半小時圓滿結束。

宏遠證表示，雖然此次淨山活動適逢新冠肺炎疫情，公司最初對於是否照常舉辦仍有疑慮，但考量與其讓健康同仁一直處在密閉辦公空間裡，不如讓大家一起走出戶外呼吸新鮮空氣、接觸大自然和陽光，因此決定如期舉行。

宏遠證指出，此次活動特別強調防疫執行及宣導，除確認所有參與同仁及家屬皆符合可以在外活動的條件，到場後所有人員噴灑酒精消毒手部，並宣導正確、經常洗手的重要性，口罩的佩帶則遵照中央流行疫情指揮中心建議。

宏遠證總經理林禎民表示，同仁健康是公司最大資產，希望每位同仁隨時留意自身健康情況，平日就要透過正常作息、正確飲食習慣及正當休閒活動，保持個人身心健康；唯有同仁照顧好自己的身體，才能夠提供專業的服務給客戶，並維繫家庭成員的健康。

(時報資訊)