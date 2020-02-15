Keanna公開和謾罵她網友對話截圖。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

謝和弦年前宣布將和混血辣妻Keanna離婚，4年婚姻破裂，最近Keanna曬出新歌歌詞，內容寫給某位有酒窩的雙魚座男孩，被外界質疑有新歡，甚至批評她還沒離婚就交新男友。對此，Keanna今(15日)曬出與某位罵她網友的對話，澄清只是突然的靈感，「大家都知道我牡羊控啊啊~~」。

Keanna稍早在限時動態強調，這首歌只是一時出現的靈感，沒有小王，另有網友跟他道歉，說：「妳的貼文太容易讓人誤會，因為身邊有這樣的事，看到難免激動了~抱歉」，又說已經刪文，「妳也可以不用接受我的道歉唷」，讓Keanna更火大，表示自己最重視的就是自律清白，難接受網友踩雷後還態度輕浮。

Keanna又說，自己不用公開網友姓名是不想抓對方去公審、霸凌，「我脾氣是出了名的好，但我今天真的有點生氣，氣的不是被誤解，而是那無所謂的態度」，也強調自己是牡羊控，歌詞中的雙魚座男孩真的只是一時靈感，也讓人不禁想起牡羊座的謝和弦，昔日甜蜜如今破局令人感嘆。

(中時電子報)