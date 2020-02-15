藝人紀言愷（JR）以偶像歌手「K ONE」出道，至今在演藝圈闖蕩十多年，去年也與交往七年的女友倪千凌(Lucy)結婚並誕下一女小麥芽，近日他錄《食尚玩家-歡樂有夠讚》時滿口爸爸經，談到婚前婚後最大的變化，天蠍座的他表示以前是崇尚自由的人，總覺得生女兒會被制約著，「沒想到我就真的生女兒了。」
他表示戲殺青後很珍惜與家人共處的時光，在家帶小孩帶到欲罷不能，「帶到第三天後，跟老婆說又好想帶第四天。」他笑說快滿七個月的女兒現在會對外界感到好奇，看到愛犬便化身成人間兇器用力抓牠，「這遺傳到我的運動天份，有一次她露出天使的面孔看著我，然後再毫無預警的猛然一抓，臉上和胸前就多三條抓痕。」
他坦言是個很容易擔心的父親，有一次他只是轉過身倒個水，一回頭就看到女兒翻身屁股跌到地上，「當下好內疚。」新冠肺炎疫情間，他回到家馬上洗澡後才會抱女兒，流感疫苗也施打完畢，儼然是個完美父親。他認為陪伴孩子的成長過程是無價的，也非常體諒太太懷孕前後的辛勞，就算有保姆偶爾能協助，「老公的幫忙才是最重要的，畢竟我是她唯一可靠的隊友。」
(中時 )
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