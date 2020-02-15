新冠肺炎疫情衝擊台商，工總今發布新冠肺炎疫情會員衝擊報告，指出我製造業目前面臨供應鏈斷鏈、產線停擺、訂單減少，資金無法周轉等「四大衝擊」。如果封城與疫情持續，3月初電子業可能就出現斷鏈，甚至我製藥業生產也會出現問題。報告中向政府提出「四大建議」，要求強化業者資金紓困、解決斷鏈斷料、加強勞工職訓、以及提供法律協助，以度過難關。

這份報告是工總針對旗下157個產業公會及會員代表廠商進行全面調查，清楚顯示，在大陸新冠肺炎疫情封城與管控下，我製造業面臨了供應鏈斷鏈、產線停擺、訂單減少，以及資金無法周轉等四大衝擊。

工總指出，湖北、廣東等疫情重災區均為電子零組件的主要產地，受封城影響，原物料均無法順利出貨，如疫情持續，廠商評估3月初電子業就可能出現斷鏈狀況。同樣地，我製藥業因原物料多數由大陸進口，部分原物料即將用完，未來即便大陸復工，也需優先供應自家內需，屆時台灣製藥廠商的生產仍會出現問題。

而一旦遲遲無法復工，廠商已擔憂將遭砍單，影響企業經營狀況，如此也恐打擊消費性電子產品銷量，台灣出口的晶片、光學鏡頭等中間財會受到衝擊，未來局勢難以樂觀。最後面對疫情中小企業對抗突發風險能力較弱，工總指出在目前工廠停工、物流停擺、銷售下滑的環境下，已對中小企業的資金周轉帶來很大的挑戰。

在這製造業四大衝擊下，工總相對向政府提出四大建議，包括「強化資金紓困」、「解決斷鍊斷料」、「加強勞工職訓」、「提供法律協助」協助。資金方面，短期上行政院雖預計匡列600億紓困預算，但此次疫情衝擊較SARS時期更為全面，應提高紓困金額。紓困方案多集中在五大內需服務業，對製造業的紓困嚴重不足，這部分應強化。

中長期上，該會建議做可提高貸款額度、還款期限展延、利息補貼等。此外，應考慮房屋稅、地價稅、營所稅等稅賦的優惠或減免；在營稅所申報上，准予企業認列疫情產生的損失。還有應比照SARS紓困政策，今年到期的貸款，給予延後一年還款寬限期。

在解決斷鏈問題上，則短期政府要快速掌握各產業別對原物料的需求狀況，協助找尋可替代來源。中長期應降低部分進口產品關稅（例如汽車零組件），以專案處理簡化重大共通零組件申報流程。許多產業被迫實施無薪假因應。政府要利用這段時間，透過政策補貼協助企業培訓員工。同時疫情衝擊，有些企業會將產能轉移回台灣，相對應在彈性工時、派遣比重、外勞比重、加班等政策上，可適度放寬。

最後是這次疫情斷鏈、斷料，恐不少廠商無法依契約如期交貨，政府也應提供中小企業法律專業諮詢，降低約賠償等風險。

(中時 )