備妥居家隔離或居家檢疫證明、住院證明、薪資證明等，即可向社會局提出申請。（翻攝照片／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情衝擊產業，新北市社會局今表示，將針對新冠肺炎疫情提出「急難救助金」，凡受疫情影響工作、失業甚至生活陷入困頓民眾，備妥居家隔離或居家檢疫證明、住院證明、薪資證明等，即可向社會局提出申請，每戶最高領取1萬元補助，視個案情形審酌補助金額。

新北市社會局副局長許秀能表示，新北市防疫基金金額已累績超過1000萬元，本次補助將由此支出，預計補助1000戶。

(中時 )