非戰之罪。南山人壽總公司15日默默貼出一張「驚人」的公告，即因為南山人壽業績在2019年及2020年1月「連續二年」排名業界第三名，因為南山人壽董事尹衍樑要求，南山人壽副董事長尹崇堯及總經理許妙靜各記一支大過，「以敬效尤」。

因業績不佳，高層被記大過，在壽險市場首見，更令南山內部議論紛紛，且2020年才過第一個月，此懲處極為嚴厲。

去年南山人壽本有望超越第二名的國泰人壽，進一步追趕第一名的富邦人壽，但去年9 月因其資訊系統境界上線後頻生問題，被金管會暫停銷售投資型保單，新契約保費大受影響，全年新契約保費1,646億元，排名業界第三名，今年1月南山人壽契約保費126億多元，又比國泰人壽的198億元、富邦人壽的147億元略低，繼續排名第三。

今年保險局本就要求各公司注意宣告利率合理性，莫再大量銷售儲蓄型保單，要為接軌IFRS17作準備，若不想增加負擔，又要有業績，大部分公司都會銷售投資型保單，且一賣一個月業績就是數十億元到上百億元，南山人壽從去年9月底之後，不得再新售投資型保單，等於是「綁住一隻手」再跟人打架，要贏本就有難度。

再加上處理資源系統等問題，南山人壽去年從一度第一名，2018年是第二名的寶座上掉下來，原本就是預期中，但15日大股東亦是南山董事尹衍樑要求處份副總及總經理，並由其子尹崇堯之名發出公文，二人直接各記一支大過，震撼南山內部。

(工商 )