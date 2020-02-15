53歲況明潔早期從「城市少女」出道，以〈年輕不要留白〉一曲成名，單飛後至今仍活躍於演藝圈，民國100年他與先生劉紀軍結婚，結婚滿九年的她上《女人我最大》被問到今年情人節如何度過，她傻笑回：「我最害怕過節日了。」她談到某任男朋友在情人節送花，竟惹她生氣回：「為什麼一定要送我昂貴的花？」若先生也送上禮物，「我會非常尷尬！」

過節對她來說毫無意義，唯一會告訴自己的是要記住先生生日，「我是寫了紙條還是會忘記的人，就算記得頂多說聲生日快樂。」她很慶幸嫁了一個擁有相近價值觀的人，先生走的是務實派路線，「衣服破了都捨不得換。」雖然沒有過節習慣，她仍甜笑表示平時就會耍浪漫跟老公討親吻，還開玩笑說：「就算是防疫期間，逃也逃不掉。」

新冠肺炎疫期間夫妻倆並沒有特別買酒精和口罩，「我跟先生都有潔癖，加上我又有過敏，很怕聞到塵埃，平日就有囤貨以備不時之需。」小兒子前些日子剛退伍，軍營中很容易集體感染A型流感，「現在都要戴口罩保平安。」

(中時 )