路透報導，大陸國家衛生健康委員會周六公告，截至2月14日24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2641例，新增重症病例849例，新增死亡病例143例（湖北139例，河南2例，北京、重慶各1例），新增疑似病例2277例。當日新增治癒出院病例1373例，解除醫學觀察的密切接觸者30081人。
截至2月14日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例56873例（其中重症病例11053例），累計治癒出院病例8096例，累計死亡病例1523例，累計報告確診病例66492例，現有疑似病例8969例。累計追蹤到密切接觸者51萬3183人，尚在醫學觀察的密切接觸者16萬9039人。
湖北新增確診病例2420例（武漢1923例），新增治癒出院病例912例（武漢486例），新增死亡病例139例（武漢107例），現有確診病例48175例（武漢34289例），其中重症病例10152例（武漢8335例）。
(旺報 )
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