精彩的台灣燈會，不看可惜！台中市西屯區公所發起里長鼓勵獨居老人走出戶外看花燈，由里長及里幹事到宅送口罩給長者，解除擔心新冠肺炎疫情的憂慮，送口罩邀請看燈會，也解說如何防疫正確使用口罩，讓長者高興的想趕快出門去看台灣燈會。

台灣燈會目前已創下700多萬參觀人次紀錄，部分弱勢家庭及獨居長者想到主展區后里森林園區或文心森林公園看花燈

，擔心新冠肺炎疫情，時值新冠肺炎防疫期間，口罩經常一罩難求，西屯區各里長及里幹事每周親自到宅送口罩，用實質行動關懷長者及行動不便的里民。

西屯區公所用美景、人情味打造璀璨台中，里幹事向獨居長者說明台灣沒有發生社區感染的現象，所以不需要隨時戴口罩，只要注意平日勤洗手，到醫院或人群密集的密閉空間時才需要戴口罩保護自己，請長輩可以放心參觀燈會。

長輩們感動里長及里幹事親送口罩，整個笑容掛在臉上，不斷說謝謝，西屯區里長及公所團隊更貼心提醒，早晚溫差大，入夜後要注意保暖，如到醫院診所或密閉空間時就配戴口罩，守護長者零感染。

區公所邀請長者參觀台灣燈會外，也可就近到秋紅谷生態公園、台中國家歌劇院四處逛逛，體力好的可到廣福里看落羽松、繽紛花海，或探訪張廖家廟、八角穀倉等景點，留下美好回憶。

台灣燈會在西屯區設有兩處接駁站，一處在水湳經貿園區，另一處在秋紅谷生態公園，交通便利，30分鐘車程就到后里主燈區，民眾可搭接駁車至后里賞花燈，如果不想單獨前往，也可以相揪組團共同前往賞燈更有趣味。

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(中時 )