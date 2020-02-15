新冠肺炎疫情持續升溫，雖然口罩實名制上路已一段時間，醫療用口罩仍一罩難求，網路上也出現不少口罩續用、DIY方式。今（15日）蔡阿嘎也在IG貼出自家員工口罩缺貨的替代方法，傻眼直呼：「我們家的員工都這副德性？！」

蔡阿嘎員工缺口罩，搞笑拿蔡桃貴尿布應急。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

蔡阿嘎稍早在IG貼出一張「大頭佛娛樂有限公司」旗下員工的KUSO照，無奈吐槽：「我家工作室的員工很有事…都怪人啊！！！說口罩用完了...先拿蔡桃貴的尿布來應應急...」只見畫面中，女員工將蔡桃貴的尿布套在頭上，將腰間鬆緊帶移到嘴巴。

超鬧的代替方式讓他忍不住大嘆：「不是啊！！！我看阿滴的員工都很溫文儒雅啊！！！！怎麼我們家的員工都這副德性？！！！！」他更在文末將主因推給老婆二伯「有什麼老闆娘就有什麼員工」，網友也不留情面的回嗆「是老闆不是老闆娘吧」、「你選的呀，物以類聚囉，不然怎麼在你那上班」、「沒有比較沒有傷害」。

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(中時電子報)