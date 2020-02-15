瑞典家電品牌伊萊克斯響應新北市「好日子愛心大平台」及惜食分享的政策，15日捐贈市價157萬元的家電產品，市長侯友宜（右六）親自出席捐贈儀式。（葉書宏攝）

瑞典家電品牌伊萊克斯響應新北市「好日子愛心大平台」及惜食分享的政策，15日捐贈市價157萬元的家電產品，市長侯友宜（右）親自出席捐贈儀式。（葉書宏攝）

瑞典家電品牌伊萊克斯響應新北市「好日子愛心大平台」及惜食分享的政策，15日捐贈市價157萬元的家電產品，市長侯友宜（左）親自出席捐贈儀式。（葉書宏攝）

瑞典家電品牌伊萊克斯為響應新北市「好日子愛心大平台」及惜食分享的政策，今（15日）捐贈市價共157萬元的家電產品，包含170個慢燉營養粹取鍋及530台冰沙果汁機，將優先提供給弱勢家庭、兒少安置機構及惜食分享廚房的共餐據點，守護民眾健康。

社會局今（15日）於永和區民權社區發展協會舉辦捐贈儀式，新北市長侯友宜、社會局長張錦麗以及居間媒合的秘書處長饒慶鈺、市議會副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇等紛紛出席，現場還有百餘名長者見證捐贈過程。

侯友宜表示，非常感謝永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭在社區幫忙照顧長者，由於長者的咀嚼功能較差，如今有伊萊克斯捐贈的慢燉鍋和果汁機，相信在志工細心的料理下，長者一定能吃到食物的美味，且營養保留不流失。

值得一提，捐贈儀式特別安排在永和區民權社區發展協會，該協會同時也是社區照顧關懷據點和銀髮俱樂部，在邱秀蘭的帶領下，每周一至周五，總有上百位長者參與各項健康促進課程，並結合果菜公司和熱心廠商捐贈的各項惜食食材，由志工烹調惜食菜餚，讓長者一起共餐享用。

伊萊克斯台灣暨香港公司總經理余倩梅表示，該公司特別提出「美好生活提案」，該理念與新北市推動惜食分享網相通，都是希望永續食物、減少浪費，因此特別與市府合作，捐贈自家產品，善盡社會企業責任。

活動最後，永和區民權社區發展協會愛心志工，利用果汁機現打鳳梨汁和木瓜汁，並用慢燉鍋燉煮扣肉滷蛋和紅燒獅子頭滷白菜，侯友宜和余倩梅親自幫忙長者打菜，忍不住稱讚志工好手藝，兩人並留下來與長者一起開心共餐。

(中時 )