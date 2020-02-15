新冠肺炎疫情肆虐，香港醫管局早前宣布指定18間診所，用以接收病徵輕微的懷疑個案，其中天業路社區健康中心鄰近民居，惹起當區居民強烈反彈。

根據《東網》報導，有元朗區區議員今午(15日)發起遊行，反對在無計劃、無諮詢地區意見的情況下開展計劃，形容此舉「先斬後奏」，剝奪市民知情權，要求醫管局盡快交代詳情，以及港府官員親自落區諮詢當地居民。

至下午約3時，有接近1000名市民聚集於天水圍宏逸廣場等候起步，期間高呼「天水圍人，反抗」、「政府唔封關，居民要埋單」等口號。部分市民戴上防毒面具、手持「香港獨立」旗幟現身，亦有人手持「罷免政府，保護市民」的標語，要求行政長官林鄭月娥下台。

元朗區區議員郭文浩表示，至今港府未曾向區議會講述有關計劃的詳情，加上選址鄰近民居及學校，令該區居民十分擔心，亦不清楚港府如何確保社區不受感染、懷疑個案進入診所的方法、以及會否加強支援鄰近社區的防疫裝備等。

同區另一區議員巫啟航指出，有街坊反映早前曾收到民政事務署來電，僅詢問他是否知悉，而非是否支持該計劃，反映港府毫不尊重區議會及居民意見，要求醫管局盡快交代詳情。

有人圖在輕鐵站燒八達通機，消防員其後到場檢查，八達通機未見損毀。有示威者把垃圾桶拋出輕鐵路軌。

到下午4時許，防暴警於天秀輕鐵站近公園位置施放胡椒噴霧，有人被噴中。警方曾一度舉起藍旗示警，並截查在場人士，有約20名黑衣人士蹲在路旁。港鐵則宣布輕鐵天秀站附近有公眾活動，輕鐵服務受影響，705及706綫調整至10-12分鐘一班車。

(中時電子報)