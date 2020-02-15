基隆市警方確保口罩工廠作業安全，並防堵私下買賣情事。（許家寧翻攝）

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情口罩需求，政府加開60台產線，力拼每天1千萬片產能，基隆市衛生局為提升民眾購買口罩方便性，自16日上午9時起，除市內原有103家健保特約藥局，7個行政區衛生所也加入口罩實名制服務行列。

衛生局指出，各區衛生所將依據中央每天配給口罩數量，販售規範和口罩實名制規定相同，平日一至五下午1點半至3點，周末假日為上午9點至10點半，民眾請攜帶健保卡，每7天可購買2片，售價10元，自備零錢不找零，不開立發票、收據。

衛生局長吳澤誠說，兒童口罩限12歲以下兒童健保卡（民國97年後出生），但可依照實際需要選擇購買成人口罩，明天16日購買，下次需等到23日後，以此類推，至於未具健保加保資格之外籍人士，得以居留證，比照上述規定購買。

吳澤誠表示，有關新冠肺炎疑似通報案例，本市截至15日，累計30起疑似個案通報皆已排除感染，目前台灣尚無社區感染情形，民眾平時勤洗手並掌握口罩使用三時機：有病、陪病、探病需要，不要囤積，將口罩留給有需要的人。

此外，為貫徹「日產1千萬片口罩」目標，警政署長陳家欽通令相關轄管有被徵用口罩工廠警察局，加強口罩工廠周邊巡邏密度，基隆市第三分局也與科偵隊運用移動式錄影監視器，確保工廠作業安全，防堵私下買賣、偷運等違法情事。

(中時 )