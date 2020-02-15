前役才拿49分的淡水商工後衛王玥媞，15日及時擺脫上半場手感低迷，最後攻下全場最高34分，其中包含淡商最後所拿11分，幫助淡商80比79氣走南山高中，5勝1敗提前宣告晉級，淡商教練陳美莉說：「3年沒進4強了，真的很開心！」

其實陳美莉的記憶或許有點偏差，因為淡商在104學年度拿下2連后之後，隨後3屆分別只拿第8、第6與第6名，正確一點的說法，應該是相隔4年才對，只是這場攸關提前晉級的重要比賽，淡商卻是一路起起伏伏，也讓美莉姊相當緊張。

「這場比賽就跟股市一樣，代表我對球員的情緒掌控沒做好，尤其是玥媞，希望我們下個階段能夠更有勇氣面對4強，」陳美莉表示，「賽前我還提醒玥媞，趕緊把昨天49分忘記，沒可能連兩天這麼準，結果她一開始節奏仍然亂了。」

這也是王玥媞比賽一結束就痛哭流涕的主因，就算從球員休息室走出來受訪，仍然眼眶泛著淚水，「我一開始真的打不好，大概是昨天得那麼多分，讓今天格外有壓力，直到比賽結束才放下一點，不過後面所留下的眼淚，卻是開心晉級。」

「畢竟我們這個團隊不僅靠我一個人打，而是12人要打，」全場投32中13的王玥媞表示，「我本來就進入狀況比較慢，所以這場比賽要不是隊友扶持著我，且鼓勵著我，我也不可能再拿那麼多分，她們一直告訴我沒關係，繼續投就對了。」

(中時 )