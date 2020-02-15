尖石鄉公所舉辦櫻桃花季，邀請民眾賞櫻。（朱元璋提供／莊旻靜新竹傳真）

春暖花開！新竹縣尖石鄉將舉辦櫻桃花季活動，近20年，鄉公所與地方居民在前山、後山均種植櫻花，尖石鄉長曾國大表示，如今櫻花開，歡迎民眾到尖石鄉賞花、泡湯，品嘗原住民風味美食，15、22日晚上還有晚會，提供節目與摸彩，邀請民眾同樂。

曾國大表示，錦屏觀櫻過去為新竹縣8大景之一，近20年尖石鄉公所和地方居民有計畫的種植櫻花，不管是前山、後山、公私領域都遍地開花，去年、今年初氣候溫暖，如今櫻花已經陸續綻放，賞櫻正是時候。

首場原住民之夜15日傍晚起在新樂國小舉辦，校園內的走廊可以看到學童用相機記錄原鄉之美，還有歌場、舞蹈比賽，新樂村長朱元璋表示，八五山果園的富士櫻，不讓日本櫻花專美於前，近日新冠肺炎疫情，不出國也能在國內賞美景。

2月22日第2場原住民之夜晚會在玉峰大橋旁登場，玉峰橋也是聯絡馬里光、宇抬及石磊部落的主要橋梁，白天可到玉峰村的萬里山園，欣賞粉白相間的成片櫻花林，晚上再參加原住民之夜。

尖石鄉公所表示，除了在晚會中欣賞歌場、舞蹈外，也要注重自身健康，遊客記得要勤洗手，注意自己的體溫狀況，若有不適，一定要記得配戴口罩，並且撥打1922防疫專線，將有專人協助。

(中時 )