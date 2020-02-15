南庄鄉代會主席黃順源（右）。（本報資料照）

前南庄鄉長邱梓增與太太羅春蓮。（摘自邱梓增臉書）

苗栗縣南庄鄉長補選，將於16日起3天受理候選人登記，目前浮出檯面的3名有意參選人，藍營色彩濃厚，國民黨苗栗縣黨部日前表態以「團結」為重，14日召集鄉黨部委員開會，決議這次南庄鄉長補選採「開放」原則，黨部不會提名候選人，避免重蹈分裂導致選舉敗選的覆轍。

無黨籍的南庄鄉第18屆鄉長邱梓增，因遭台中高院判決當選無效解職，苗栗縣選委會2月10日公告將於3月21日舉行補選投票，目前除了邱梓增的太太羅春蓮決定「代夫出征」，還有國民黨籍南庄鄉公所前祕書徐沐蘭、國民黨籍南庄鄉民代表會主席黃順源，表態參選。

國民黨苗栗縣黨部14日召集鄉黨部委員開會，徐沐蘭、黃順源皆出席，會中決議這次補選採開放原則，政黨不會推薦候選人，縣黨部主委林祥川表示，以往黨部面對補選，除非「藍綠對決」或「單一候選人」才會由政黨提名，目前民進黨尚無推派人選，且距離登記日太近，所以由各有意參選人自行登記。

黨部表態不提名候選人，徐沐蘭表示「尊重黨部決議」，他認為選戰還是回歸候選人個人形象及包裝，最重要還是候選人要如何推廣、行銷南庄，地方選舉，大家都盡力爭取鄉親的認同。黃順源也認同開放決議，不擔心藍營分裂，他表示，選戰就是「兄弟爬山，各自努力」。

邱梓增被問及藍營不提名之事，回應「那他們的事，不便評論」。不過近日坊間盛傳，邱的太太羅春蓮政治傾向較親綠，與邱的親藍形象相左，夫妻像是「藍皮綠骨」，邱梓增則嚴正駁斥「又是選舉奧步，唯恐天下不亂」，強調自己雖被撤掉黨籍，但還身為藍營立委徐志榮在南庄服務處的主任，不可能親綠。

(中時 )