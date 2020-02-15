《金融時報》報導，西雅圖弗雷德哈欽森癌症研究中心研究員貝德福德，駁斥新冠病毒是由武漢病毒研究所或中國其他地方製造出來的謠言。

處於追蹤致死的新冠肺炎疫情國際隊伍一線的一名科學家，駁斥有關這種病毒起源的種種說法，包括該病毒是在經過基因工程改造後，從武漢的一個實驗室外泄出來的說法。

西雅圖弗雷德哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）研究員特雷弗．貝德福德（Trevor Bedford）駁斥社交媒體上流傳的關於新冠病毒是由武漢病毒研究所，或者中國其他地方製造出來的謠言，這些謠言促使世界衛生組織（WHO）發出警告，提醒人們注意由關於此次疫情的虛假新聞引發的「訊息疫情」。

「我們找不到任何關於基因工程的證據。」貝德福德教授在美國科學促進會（AAAS）於西雅圖召開的會議上表示，「我們所掌握的證據是，（病毒的）突變與自然進化完全一致。」

這些謠言的一個來源是印度科學家發表的一篇論文，該論文聲稱該病毒基因組中的4個短插入片段與愛滋病毒有著「驚人的相似性」。儘管這份論文很快被撤稿，但它的指控仍然在社交媒體上流傳。

貝德福德教授（其實驗室研究病毒進化）稱，這項研究「在很多層面上都出現了錯誤」。新冠病毒與愛滋病毒相匹配的基因序列片段非常短，它和其他病毒也會出現這樣的重疊片段，而且這「會在整個生命樹中一次又一次地重複」。

(旺報 )