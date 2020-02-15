印度一家大型製藥集團的負責人警告說，如果中國為遏制新冠肺炎疫情，而實施的封鎖政策繼續下去，切斷中國生產的必備藥物成分的供應，各製藥商可能面臨嚴重的生產停頓。

《金融時報》報導，印度最大製藥商之一Cipla的董事總經理兼全球首席執行官烏曼．沃赫拉（Umang Vohra）表示，除非中國的工廠恢復生產，否則大多數公司的庫存到本月底將陸續告急。

在抗生素、糖尿病藥物、止痛藥和治療HIV的抗逆轉錄病毒藥物的全球供應鏈中，中國是關鍵藥物成分的生產者，雖然其在製藥領域的重要作用遠不如在科技、機械和消費品生產領域那麼出名。

印度是全球最大的仿製藥出口國，分析師稱其70%的原材料依賴中國。

沃赫拉對《金融時報》表示，如果此次停工持續到3月，則「供應鏈的各個環節都可能出現巨大缺口」。

這次因中國延長停工而造成的原材料短缺，將推高製藥成本。由於企業囤貨和賣家抬價，新冠肺炎疫情已導致印度藥物成分價格上漲。

(旺報 )