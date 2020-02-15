病毒感染眼睛結膜引發結膜炎，會出現眼睛紅腫、癢的症狀。（明明眼科提供／謝瓊雲彰化傳真）

由於眼睛結膜亦屬黏膜組織，可能成為冠狀病毒侵入人體的傳播途徑，眼科醫師呼籲民眾勤洗手，避免用手碰觸、搓揉眼睛，減少佩戴隱形眼鏡，若出現紅腫、癢等疑似結膜炎症狀，最好盡速就醫檢查。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，病毒是否會透過眼睛感染引起討論，彰化眼科醫師強調，眼睛的結膜部分也屬於黏膜組織，跟口腔、鼻腔內的黏膜一樣，確實可能成為病毒侵入人體的途徑，提醒民眾用常用手碰觸搓揉眼睛，勤洗手，若眼睛出現紅腫癢等結膜炎症狀，也應盡速就醫檢查。

大陸武漢眼科醫師李文亮日前因感染病逝，新春期間北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發赴武漢考察疫情也不幸確診感染、出現發燒症狀，成為全陸確診首位感染新冠肺炎的醫師，上月底治癒出院，他判斷自己是透過眼睛被傳染。

肺炎疫情不只讓口罩成為搶手貨，一度護目鏡也有民眾詢問購買；員林市明明眼科醫師黃偉成表示，新型冠狀病毒已知主要透過飛沫與接觸傳染，病毒必須經過口腔或鼻腔的黏膜進入體內，若只單純存在皮膚上是無法傳染的。

黃偉成指出，眼睛結膜一樣屬於黏膜組織，因此合理推測，眼睛確實是可能的病毒侵入途徑。美國眼科醫學會就提出警語，在無法排除結膜進入及空氣懸浮微粒感染冠狀病毒的可能性下，若近距離接觸疑似案例，都必須使用護目鏡保護。

他提醒，除醫護人員需頻繁近距離接觸患者，一般民眾不需要用到護目鏡防護眼部，更重要的還是勤洗手，避免用手去碰觸、搓揉眼睛，減少佩戴隱形眼鏡，戴一般眼鏡可多一層防護，若出現眼睛癢、眼睛紅等類似結膜炎症狀，也別掉以輕心，最好到醫院就醫檢查。

(中時 )