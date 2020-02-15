一名大陸籍配偶2月14日從上海搭機返台，應當被列為居家檢疫對象卻搭高鐵南下，該女講電話時被其他旅客聽到，立刻通報檢舉。台灣高鐵公司今重申，「居家隔離」與「居家檢疫」條件者，因具有傳染風險，不得搭乘大眾交通運輸工具，被檢舉的女子當天搭乘南下149車次11車7C座位，同車廂旅客若出現發燒、咳嗽不適，應就醫診查。

高鐵公司表示，為防止COVID-19（武漢肺炎）擴散蔓延，依照「中央流行疫情指揮中心」規定，凡符合「居家隔離」與「居家檢疫」條件者，因具有傳染風險，不得搭乘大眾交通運輸工具，高鐵將依照《傳染病防制法》規定，對上述旅客嚴格執行「拒絕運送」措施，以維護多數旅客之健康安全，一旦發現違規搭乘案例，立即通報鐵路警察及衛生單位。

高鐵指出，該名自疫區返台的旅客，14日搭乘南下149車次、自由座11車7C的旅客，持有防疫單位開立之「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」後，仍違規自台北站搭車至左營站，提醒同樣搭乘該車次第11節車廂的旅客，如有身體發燒、乾咳等不適症狀，應盡速進行自主健康管理並就醫診查。

高鐵強調，各車站服務台備有消毒酒精、額溫槍與疾管署防疫文宣等，可協助民眾防疫外，每天亦確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒；同時，各車站亦持續針對旅客較常接觸之設備，例如廁所、電扶梯、售票櫃台等，不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；如發現有違反居家隔離或居家檢疫者搭乘，高鐵公司亦將立即進行車站及列車全面消毒。

(中時 )