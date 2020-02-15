行政院勞動部每半個月都會公布國內無薪假人數，不過1月下旬因春節緣故並未統計，所以統計資料上僅有1月上旬的941人，而2月上旬的無薪假人數將在17日公布，因受新冠肺炎（COVID-19）影響，預計無薪假人數可能暴增。

「無薪假」一詞自2008年金融海嘯後就常出現在民眾眼前，當時許多產業都遭受重擊，因此許多公司希望員工能夠共體時艱，能夠以不支薪的方式放假，降低被資遣的可能性；而在勞動部網站上的「勞雇雙方協商減少工時」統計，就是所謂的無薪假。

由於受到新冠肺炎（COVID-19）的疫情影響，國內農林漁牧、餐飲、科技、傳產、觀光、運輸都受到重創，日前勞動部就發文給各地政府，表示受到疫情影響也適用「勞雇雙方協商減少工時」的辦法，但在放無薪假後按月計酬的勞工薪資也不得低於基本薪資2萬3800元，而統計數據為每半個月更新。

目前在勞動部官網上的無薪假實施人數為941人，不過統計期間僅有1月上旬，在1月下旬因適逢農曆春節，所以數據並無統計；因此目前傳出有許多上市公司乃至中小企業敵不過疫情影響而實施無薪假的統計數據尚未更新，預計在17日公布後人數很可能暴增。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)