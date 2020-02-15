台北市陽明山花季15日開幕，活動至3月22日展期共37天，市工務局表示，目前陽明山上早開的山櫻和寒櫻已逐漸長出青翠的葉子，近日可看到的是晚開的山櫻花和八重櫻逐漸盛開。此外，今年遇新冠肺炎疫情影響，攤販與踩街遊行活動均取消。

公園處表示，今年主題為「櫻你而在」，目前櫻花開放來到八重櫻準備盛開中，以第二停車場及花鐘周邊為主，之後進入盛開期的是昭和櫻與吉野櫻。昭和櫻主要分布於陽明公園噴水池周邊；吉野櫻則位於遊客中心與湖山路1段兩側附近，邀請花迷們隨時注意陽明山花季FB粉絲團的花況訊息。

公園處花卉中心主任宋馥華表示，因應武漢肺炎疫情，本屆陽明山花季假日活動略有調整，如現場飲食攤位取消，228連假踩街活動取消，但現場仍邀請許多文創店家及街頭藝人設攤。

為使交通順暢，自2／15起將實施交通管制，上山管制時段為07：00至16：00，管制點為復興橋頭、至善路2段1巷口；下山管制時段為14：00至18：00，管制點為陽明路1段43巷口。

此外，台北市長柯文哲提到，這幾年北市政府開始發展台北花系列，把北市一年四季不同的特色花季串聯起來，從農曆過年前陽明花農藝試驗所的茶花展、春節結束後登場的內湖樂活公園櫻花季、士林官邸的鬱金香花展、剛開幕陽明山花季、城南的杜鵑花季、陽明山竹子湖的海芋季、新生公園的玫瑰花展、竹子湖的繡球花季，一直到最後秋天的士林官邸菊展，成為台北花系列。

(中時 )