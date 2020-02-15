華航（2610）1月份合併營業收入為147.68億元，年增3.42％，其中客運收入106.07億元，年增12.90％，貨運收入31.40億元，年減17.84％，二月因為新冠肺炎，法人估華航客運營收估計減幅有可能超過兩成，貨運部分進口線很好，如果下半月大陸工廠復工速度加快，有機會出現正成長。

華航說明，一月因為受農曆新年旺季及選舉因素，加上北美地區與東北亞地區單位收益大幅增長，致使整體客運收入較去年同期增加；貨運部分受美中貿易戰達成第一階段協議，廠商出貨計畫延後，又因大陸市場需求不佳，多數廠商提前休廠，致使整體貨運收入較去年同期減少。

二月原本就是航空客、貨運淡季，華航原就列有減班計畫，今年因新冠肺炎，兩岸航線目前僅剩約一成航班，日本14日開始規定入境旅客有一人確診為新冠肺炎全機就不准入境，估計將是二月下半月日本線航班減幅會明顯增加，全月客運不看好，倒是貨運後市看好，有機會看到正成長。

(工商 )