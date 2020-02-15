演員出席簽書會。粘耿豪攝

施柏宇（左起）、許光漢、柯佳嬿、顏毓麟出席簽書會。粘耿豪攝

幫粉絲簽名。粘耿豪攝

工作人員幫粉絲量額溫。粘耿豪攝

上千粉絲簇擁。粘耿豪攝

大排長龍，戲劇及演員人氣之高。粘耿豪攝

柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟主演中視、衛視中文台戲劇《想見你》明（16日）晚將播大結局，劇迷引頸期盼。日前爆出大結局外流，柯佳嬿今在大直美麗華戶外廣場出席簽書見面會，透露將有一小段彩蛋戲，本周二劇組一早5點半就出班拍攝，拍了一上午，喊話「這支影片就當作禮物，送給支持我們的粉絲」，但強調彩蛋不是結局也不影響正片，演員們會在周日晚上播出時和觀眾一起收看。

《想見你》播出2個多月，成功創造口碑和話題，劇中演員人氣也水漲船高，今天2000多位粉絲不畏近30度高溫，一早7點不到就有上百人卡位，人龍從1樓排到5樓龍，層層包圍美麗華，粉絲頂著大太陽到場力挺，許光漢、施柏宇、顏毓麟一上台就貼心提醒大家要注意身體，柯佳嬿也說：「記得多喝水，不要中暑。」齊聲說看到粉絲的支持非常感動。

被問到加碼的彩蛋戲，柯佳嬿說當初開會時，導演和劇組討論過很多版本，但最後只有她和許光漢、施柏宇一起演出，少了飾演變態心理醫生的顏毓麟。製作人麻怡婷解釋，得知盜版影片在網路流傳，當時大家都很震驚難過，演員馬上答應加拍彩蛋送給粉絲，尤其許光漢的臉過敏還是入鏡。

被問到是否會拍續集？製作人表示：「我們應該不會有續集，因為我覺得這是我們很好、很完整的故事，未來（拍）電影的可能會比較大。」戲將播出完畢，演員們也感到不捨，許光漢說，前陣子和施柏宇一起去誠品看「想見你特展」，許光漢人氣夯，大陸邀約非常多，後續工作是否受疫情影響？他說：「工作都是在洽談階段，還沒有很確定，但現在這個非常時期，不管是哪裡，還是健康第一。」

柯佳嬿表示，本來怕《想見你》的故事劇情特別，沒想到廣受大家支持，更曾獲得豆瓣最高9.2分的高評價。如今最後一集將播出，柯佳嬿與許光漢同樣都表示不捨，全劇組也將一起收看最後大結局，並將在Yahoo!奇摩首頁進行映前映後直播與粉絲分享自己的觀後感。《想見你》每週日晚上10點於中視、每週六晚上10點起於衛視中文台播出。

(中時 )