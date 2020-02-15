新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球不斷擴大，指揮中心提醒民眾，除了做好戴口罩、勤洗手消毒等第一層防護外，觀察自己體溫有無異常也很重要。不過有一說在坊間流傳，用耳溫槍測量體溫，不戴耳套測量結果比較準，這是真的嗎？食藥署今（15）指出，其實不然，耳套本身自有用處。

衛生福利部食品藥物管理署表示，耳溫槍因操作簡便快速，因而成了家庭量測體溫的熱門選擇。但有許多人認為，耳套只是為了衛生，不戴耳套測量的體溫會比較準確。但這觀念是錯誤的。

食藥署解釋，除了有衛生因素的考量，能避免因不同人使用而增加感染風險。其實，市面上有部分耳溫槍係須搭配專用的耳套使用，套上耳套才能量出正確的結果，購買後最好詳閱耳溫槍的說明書。

●耳套的注意事項：

i. 有耳套設計的耳溫槍，必須套上原廠專用耳套才能使用，但必須注意耳套不能有破損。無耳套設計的耳溫槍，使用前應以原廠所建議的方式清潔，在清潔完畢後，可能會使測量溫度略低，所以需待數分鐘後再使用。

ii. 由於各耳溫槍廠牌耳套的材質、尺寸、形式等不盡相同，因此不建議互換不同廠牌之間的耳套，恐影響測量結果。另外，千萬不要拿「保鮮膜」來代替耳套。

食藥署表示，若民眾在第一次測量體後結果出現異常，建議先休息半小時再量一次，若體溫仍偏高，建議戴上口罩，前往就診。

(中時電子報)