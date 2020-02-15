共同社報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信今天在記者會宣布，鑽石公主號郵輪乘客新增67人確診感染2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎），其中38人沒有症狀；目前這艘郵輪上的感染者總計已達285人。

加藤勝信也坦言，日本在13日起出現的幾起新增感染案例，有多個病例無法釐清明確的感染途徑，「與先前的狀況不同。」

(中時電子報)