立委江啟臣（中）號召會計師公會等單位，15日捐贈白米給台中惠明盲校。（陳淑娥攝）

立委江啟臣號召會計師公會等單位，15日捐贈3000公斤的白米，台中惠明盲童育幼院、惠明視障者教養院及老五老基金會學校等均受惠，由於目前正值新冠肺炎之際，此暖舉深深溫暖弱勢族群的心。

台中市會計師公會理事長蕭珍琪、台灣省會計師公會理事長黃協興等均出席捐贈活動。江啟臣表示，這些年來與會計師公會共同合作，秉持回饋社會初衷，受惠民眾已超過千人，更獲得民間許多迴響。

台中惠明盲童育幼院、惠明視障者教養院共獲贈1250公斤白米，其餘1750公斤則給大山城地區，包含老五老基金會學校、社區關懷據點與鄰里辦公室等都受惠。惠明特教生們也暖心準備感恩歌曲「謝謝你」，美妙歌聲更讓現場洋溢著溫馨氣氛。

惠明盲人福利會執行長毛樹芬表示，非常感謝大家心中有惠明，目前育幼院與教養院兩校長期住宿學生近兩百人，他們僅藉由孩子歌聲表達謝意。東勢高工校長劉福鎔說，這些物資減輕學校負擔，讓所有在地社區、社團都倍感溫馨。

(中時 )