北市3居家檢疫失聯者 警方已陸續尋獲 17:102020/02/15 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市民政局公布居家檢疫失聯者名單，警方均已陸續尋獲。(翻攝照片／林郁平台北報導） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府15日公布3名居家檢疫失聯者名單，分別為一名台籍陳姓女子、台籍譚姓女子及香港籍江姓男子，警方繼陸續尋獲譚女、江男後，下午又在新北市中和區找到陳女，均已告誡3人不能亂跑，要配合相關檢疫措施。 陳女於本月5日經金門小三通返台，登記的居家檢疫地點為信義區基隆路，但防疫人員卻聯繫不上陳女，遂透過警方同步協尋。警方下午在陳女位於新北市中和區的另一住處找到她，告誡陳女應居家檢疫14天，並留下其聯繫方式追蹤，要求她必須配合相關檢疫行為。 (中時 ) #檢疫 #警方 #居家 #台籍 #女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶瓶星返基隆 台籍船員暫留船 04:102020/02/11 生活新聞 檢疫隔離 勞動部研擬給公假 04:102020/02/11 生活新聞 菲國突發旅遊禁令 台籍遊客敗興而歸 14:542020/02/11 生活 台商在陸復工 台籍員工被派陸出差能拒絕嗎 15:392020/02/11 財經 男居家檢疫拒收定位 遭罰1萬元 21:032020/02/11 生活 鑽石公主號確診人數暴增 外交部：請求日本給予台籍乘客妥善照顧 13:212020/02/12 生活 我10確診個案好轉 出院時間未定 04:092020/02/13 焦點新聞 全台7萬人隔離 清明是下波挑戰 04:102020/02/13 生活新聞 遭隔離趴趴走 13人罰逾200萬 04:102020/02/14 地方新聞 居家管理還趴趴走 柯文哲強調已開罰12人 12:122020/02/14 政治 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 上海返台搭高鐵恐罰15萬 她 「一通電話」露餡 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 軍人情人節夜唱被砍翻 3煞落網 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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