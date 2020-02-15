台北市政府15日公布3名居家檢疫失聯者名單，分別為一名台籍陳姓女子、台籍譚姓女子及香港籍江姓男子，警方繼陸續尋獲譚女、江男後，下午又在新北市中和區找到陳女，均已告誡3人不能亂跑，要配合相關檢疫措施。

陳女於本月5日經金門小三通返台，登記的居家檢疫地點為信義區基隆路，但防疫人員卻聯繫不上陳女，遂透過警方同步協尋。警方下午在陳女位於新北市中和區的另一住處找到她，告誡陳女應居家檢疫14天，並留下其聯繫方式追蹤，要求她必須配合相關檢疫行為。

(中時 )