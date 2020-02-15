即日起使用台灣Pay以合庫信用卡交易，每筆都有現金回饋5％，民眾只要在有VISA、Master card、JCB logo QR Code的店家，即可使用台灣Pay(合庫E Pay或臺灣行動支付app)以合庫信用卡掃碼或出示付款碼消費，就有5％回饋金，活動到2020年3月底止。

在採買生活日常用品上，合庫也與頂好超市、JASONS MARKET PLACE合作，即日起至2020年4月8日止，卡友在頂好超市以出示台灣Pay付款碼消費，單筆滿250元送50元回饋金，每人最高300元；在JASONS MARKET PLACE則是單筆滿300元送60元回饋金，每人最高360元，以頂好超市消費為例，買250元送50元等於回饋20％，3月底前再加上台灣Pay掃碼有購讚的5％，合計享有高達25％的回饋金，讓民眾有感回饋。

此外，「鬍鬚張魯肉飯」全台門市也有單筆滿200元送50元回饋金，每筆回饋上限100元，活動期間至2020年3月31日止，每人回饋上限300元，以此活動台灣Pay掃碼消費25％加上掃碼有購讚5％的現金回饋，幾乎是7折優惠，非常經濟實惠。

如果想即時知道合庫還有哪些優惠，可以加入LINE官方帳號「@COBANK」，有「i祕書」線上回覆。至於其他最新優惠活動，民眾可上合庫官網或致電客服中心。

(工商 )