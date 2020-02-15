中油公司位於北市內湖區新明路地下油管8日發生油氣滲漏，中油連日開挖8處探測，終於在15日凌晨確認漏油處並止漏，北市府表示，已要求中油更換成功路二段經石潭與安康路段管線，同時應對全市汽油管線進行智慧型通管器檢測，避免再次發生類似案件。

內湖區新明路油管漏油事件一度造成現場油氣沖天，讓附近住戶人心惶惶，雖經消防人員連日灌水，降低油氣濃度，中油搶修進度緩慢，仍造成當地交通受到影響。

北市府表示，已依《水汙染防治法》裁處中油36萬元，並要求中油18日前進場動工，進行成功路二段自石潭路至安康路間汽油管線汰換，並於2月27日前完成，換管線應委由公正第三方進行管線驗證，證明管線使用安全後，才可重啟油管輸送作業

北市府強調，倘若未依期限完成，將請經濟部能源局依《石油管理法》裁罰最高50萬元，並按日連續處分，直到完成為止，後續也呼籲中油應針對當地受影響住戶提出補償方案，檢討改善作為，避免再次發生類似案件。

台北市議員李明賢指出，該條高齡46歲的管線，還經過士林、大同、中山、松山、內湖，倘若新明路漏油原因是「管線老舊腐蝕」，是否其他管線也有老舊腐蝕問題？市府應要求中油全面檢查其餘管線，建立偵測機制，後續也必須分階段全面汰換北市的管線，訂出時間表，以保證市民安全，而不是意外發生才要修補，這猶如北市地下埋藏有一定風險的未爆彈。

(中時 )