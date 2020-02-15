各級學校即將開學，蔡英文總統今在臉書公開喊話，口罩是防疫備用物資，會優先給校園內臨時出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促的師生配戴；「同學們整理書包的同時，政府的防疫物資也準備好了！」

總統指出，再過十天，各級學校將會陸續開學，同學們整理書包的同時，政府的防疫物資也準備好了！

總統說，中央流行疫情指揮中心已經宣布，會全力協助各級學校做好防疫工作，並由 教育部統籌整備學校師生需要的防疫物資。物資正在配送，各級學校、公私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心等單位都會收到。

總統表示，他要再次提醒大家；口罩是防疫備用物資，會優先給校園內臨時出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促的師生配戴；落實勤洗手、呼吸道衛生及咳嗽禮節，是最關鍵的防疫措施；發燒、生病的師生，請好好在家休息。

也要謝謝各位同學、家長和老師，為了配合防疫，大家生活上有些不方便，謝謝大家的體諒，一起努力度過寒假，也一起確保了防疫工作的推展。

(中時 )