受到延後開學影響，基隆各大型補習班學子爆滿，業者今收到水神抗菌液，堪稱超實用。（許家寧翻攝）

海大教授謝立功（左）連夜分裝300瓶水神抗菌液，提供給基隆200多間補習班學子防疫使用。（許家寧翻攝）

新冠肺炎疫情加溫，旺旺集團各地發送免費的次氯酸水「水神抗菌液」，鑒於鑽石公主號郵輪曾停泊基隆，讓不少市民憂心，前移民署長謝立功號召防疫一起來，今發送水神防菌液給基隆市排班計程車隊、及217間補習班，一齊為台灣抗疫盡一份心力。

海大教授謝立功15日與基隆市補習教育發展協會理事長黃鐘賢至基隆主要大型補習班發送水神抗菌液；他指出，現在是防疫重要時刻，原本協助發送給第一線的計程車司機防疫，在得知補習班學子也有需求，與志工連夜再趕裝300瓶防菌疫應急。

黃鐘賢說，自從政府宣布各級學校延長寒假延遲開學之後，所有的學生幾乎都往補習班、安親班跑，但政府能夠提供的防疫資源相當有限，基隆217間大小補習班分配到的酒精、口罩不足，很多補習班會員也反映防疫物資難買，甚至買不到。

謝立功表示，先前多艘國際郵輪曾停靠基隆港，很多遊客下船搭乘計程車可能造成防疫的漏洞，便運用關係尋找資源，順利獲得旺旺水神提供的次氯酸水防菌疫，協助在各車隊主要排班地點分送，計程車司機收到後都相當高興，大讚「有旺董真好！」

比酒精更好的「水神抗菌液」為次氯酸水，具有消毒功能，能快速抑制細菌與病毒，旺旺集團目前在各縣市政府及各鄉鎮市區公所、民間業者安裝水神機器，提供民眾免費領取，或由里長代為領取後發送給里民，各地出現民眾拿不透光瓶排隊裝取場景。

(中時 )