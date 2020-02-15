由合作金庫商業銀行統籌主辦之新潤興業公司暨新苑興業公司新臺幣18億4,500萬元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以1.75倍超額認購完成募集，並於2月15日於合作金庫總行舉行聯貸簽約儀式，由合作金庫商業銀行董事長雷仲達代表授信銀行團與新潤興業公司董事長郭長庚及新苑興業公司董事長黃文辰共同完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為支應「新北市泰山區新泰段」營建工案所需資金，參與融資的銀行計有七家。

新潤興業公司自100年轉型後專注於建築本業，主要業務為不動產開發及買賣，營建實績包含新潤城峰、國庭苑、翠峰、新潤A18、鶯歌幸福莊園2、桃園鉑麗等知名建案，完工實績豐富，具有良好口碑。此次攜手新苑興業公司共同開發位於新北市泰山區（塭仔圳地區）新泰自辦市地重劃區的新工案，基地面積約1,338.01坪，興建RC造商業住宅綜合體，規劃有商店街、旅館以及辦公大樓，食衣住行育樂和就業一次滿足，該基地位於泰林路一段與文程路交叉處，緊鄰3,949坪捷運公園，距機場捷運線A5泰山站約250公尺，周邊尚有台一線一橋進北市及65號快速道路串聯國道一、國道二，並鄰近新莊幸福路商圈、泰山18甲商圈，地理位置優越，為進入塭仔圳重劃的門戶地帶。

建築是一個資金密集與腦力激盪的事業，唯有透過專業分工，整合經營的組織團隊，才能達到永續經營的目的。當一般建設公司仍停留在找一塊有利潤的土地規劃符合市場行銷的房子時，新潤的理念則不僅是從使用者的角度去規劃，並堅持為人尋找住家時的真正需求及感動；更秉持著誠信負責、創新價值的精神為建築注入更多的新心意及想法，不斷提升對建築藝術的觀感，並以自我挑戰作為原動力，為消費者創造更精緻的生活品質自許。

合作金庫商業銀行長期深耕聯貸業務，是台灣聯貸市場領導金融業者之一，107及108年度聯貸實績排名皆名列前茅，憑藉專業的金融能力、領先的市場地位、豐富的籌組經驗及集團金控資源，為客戶提供量身訂作、客製化的融資規劃，並伴隨企業國際化腳步，給予最即時、最完整的支持。

另外，為響應政府吸引境外資金回台投資政策，合庫訂有多項專案貸款，如「歡迎台商回台投資專案貸款」、「台商返鄉投資貸款專案」、「智慧機械、亞洲．矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟(5加2)新創重點產業貸款專案」等，以提供更完整的金融服務，持續協助推動政府危老都更政策業務，是企業永續發展的最佳後盾。

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