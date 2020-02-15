新冠肺炎疫情延燒，目前停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」陸續爆出確診案例，各國也都積極處理後續「撤僑」事宜，美國國務院與疾管已正式確定，最快將於16日派包機接回困於郵輪上的美國公民，對此衛福部部長陳時中表示，日本政府方態度負責，台灣方面預計也會以包機型態接回受困國人。

鑽石公主號自2月4日返回日本橫濱港後，就一直停泊在海上。據統計，全船3700多人在船上已進行14天的防疫隔離，至今已經有218個確診病例，其中2例是台灣籍旅客。陳時中表示，日本政府方面態度積極，目前規劃將會比照美國，考量和華航合作包機模式，並由台灣派遣防疫人員登機，以保護機上人員。

鑽石公主號中，台籍旅客約有20多人，而確診案例則是2例，不過因為人數不多，陳時中說明，這一次的撤僑無須考量到「弱勢優先、疾病優先」的原則，全部滯留民眾將一併接回，目前也正與日本政府方面溝通該如何進行。

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(中時電子報)