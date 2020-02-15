新冠肺炎疫情肆虐，不僅各政府單位嚴陣以待，教育機構也因為疫情影響，將高中以下學校開學延至2月25日，大專院校則延至3月2日，但開學後的校園防疫也是一大重點，對此中央流行疫情指揮中心宣布，將由教育部統籌整備學校防疫物資，目前準備有額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片。

開學日在即，行政院及中央流行疫情指揮中心為協助各級學校做好防疫準備工作，已將額溫槍、酒精以及防疫備用口罩備妥，讓學子的校園生活可以開心又安心，目前這些防疫物資，都將會提供各級學校、私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等備用。

教育部強調，備用口罩屬於防疫備用物資，提供學校臨時性發現學生及教職員工於校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適症狀者配戴，以約每50位教職員工生備用1盒的原則計算配送數量，將配送至各縣市服務據點，並會逐一通知學校於開學前領取完畢。

中央流行疫情指揮中心表示，最基本且最重要的防疫措施仍是「落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息」。且也再次呼籲，正常無症狀的學生或幼兒不需要戴口罩，請把口罩留給真正需要的人，才能讓防疫發揮最大效用。

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(中時電子報)