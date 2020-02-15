日本放送協會（NHK）報導，東京都政府相關人士今天表示，東京都又新增8人感染武漢肺炎，其中7人跟13日確診的東京都內男性計程車司機有關。

NHK報導還提到，新增的7名病患是東京都政府調查與男司機有密切接觸的逾100人時才得知確診。

(中央社)