目前停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，爆發新冠肺炎群聚感染。美國駐日本大使館15日宣布，國務院將派包機接走「鑽石公主號」郵輪上的美國人。美方正在與日方協調接回船上350多名美籍旅客，這些旅客最快16日晚間搭乘美方安排的包機返美。

日本放送協會（NHK）報導引述日方相關人士說，迄今協調結果，船上大約有400名美國人，排除檢查結果已呈現陽性的人後，原則上將讓剩餘的350多人返回美國。

目前已知的內容大略是美方16日晚間在東京羽田機場準備2架包機，船上美籍旅客當天將搭巴士從郵輪前往機場登上包機，預計17日凌晨從羽田機場起飛前往美國加州的美軍基地。這些人回國後，將在美軍基地接受約兩周的觀察，以確認是否感染。

哈芬登郵報網站報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）小組將在場確認搭乘包機乘客的健康狀況，如果有發燒及咳嗽等症狀，將不准登機。

搭乘包機的美籍旅客預料最快可在當地時間16日抵達美國加州特拉維斯空軍基地，再次接受檢疫。其中一些旅客還將繼續前往位於德州的拉克蘭空軍基地。

鑽石公主號船上約3700人。日本政府厚生勞動省今天表示，鑽石公主號又新增67名確診病例，截至目前船上旅客與船組員已有285人確診。陰性旅客預計19日後可依序下船。船上的台灣旅客告訴中央社記者說，船上旅客包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。

(中時 )